Представлен доступный OnePlus Nord 20 SE за $199

Компания OnePlus без громкого анонса выпустила в продажу среднебюджетный смартфон OnePlus Nord 20 SE. Новинка получила 6,5-дюймовый LCD-экран с разрешением HD+, стандартную частоту обновления 60 Гц и пиковой яркостью 600 нит.

На задней стороне корпуса разместилась камера с двумя камерами – основная на 50 Мп и датчик глубины на 2 Мп. Спереди каплевидный вырез под селфи-камеру на 8 Мп.

В качестве процессора используется MediaTek Helio G35 в паре с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Для расширения памяти используется слот для карты microSD.

Ёмкость аккумулятора OnePlus Nord 20 SE составляет 5000 мАч с поддержкой технологии зарядки SuperVOOC мощностью 33 Вт.

Сканер отпечатков пальцев разместился на боковой грани. Также есть разблокировка лица с помощью ИИ, двойные стереодинамики, WiFi 5, Bluetooth 5.0, GPS, порт USB-C и 3,5-мм аудиоразъём.

OnePlus Nord 20 SE уже доступен для покупки на AliExpress по цене $199.

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