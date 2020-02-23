Представлен бюджетный смартфон HONOR 8A Prime
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Представлен бюджетный смартфон HONOR 8A Prime

Бренд HONOR представил бюджетный смартфон HONOR 8A Prime. Новинка обладает 6,09-дюймовым FullView экраном с каплевидным вырезом, модулем NFC и аудиосистемой с технологией SmartPA.

Смартфон поддерживает работу двух сим-карт одновременно, а также оснащён 3 ГБ встроенной и 64 ГБ оперативной памяти. Последнюю можно расширить с помощью microSD ёмкостью до 512 ГБ,

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Основная камера получила разрешение 13-мегапикселей с диафрагмой f/1.8 и HDR-режимом. Фронтальная камера 8 МП с режимом экранной вспышки, эквивалентной LED-лампе кольцевого освещения.

HONOR 8A Prime будет доступен по цене 9 990 рублей в официальном интернет-магазине с 27 марта в изумрудно-зеленом, полночном черном и темно-синем цветах корпуса.

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