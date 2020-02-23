Появилось изображение Nokia 7.3 с камерой на 48 Мп

Что-то последнее время из стана HMD Global не было никаких обнадеживающих новостей относительно новых смартфонов. И вот на днях в сети появилась новость, будто бы в компании уже ведутся работы над Nokia 7.3. Напомним, что предшественник этого девайса был представлен еще осенью прошлого года, а о самом смартфоне лишь изредка попадаются слухи.

Сейчас же мы получили более конкретную информацию, причем она исходит от компании, которая поставляет защитные стекла. Так вот, по мнению авторов утечки, Nokia 7.3 должен получить четырем модуля. Это уже свидетельствует о поддержке современного тренда. Напомним, что предшественник имел лишь три модуля. Что касается их разрешения, то вероятно главный модуль будет 64-мегапиксельным.

Если говорить о трех других модулях, то здесь нет ничего удивительного: макрокамера, широкоугольная камера, а также датчик глубины. А вот разрешение фронтальной камеры пока остается неизвестно, то вероятно, оно будет в пределах от 24 до 32 МП. Кстати, если верить утекшим в сеть изображениям, то смартфон получит довольно широкие рамки вокруг корпуса и стандартный каплевидный вырез под фронталку.

Если говорить о платформе, то вероятнее всего речь должна идти о платформе Snapdragon 7-й серии. Также сообщается, что на рынке должны появиться версии как с поддержкой технологии 5G, так и без нее. Это, естественно, повлияет на ценник устройства, который пока держится в секрете.