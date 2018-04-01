Появились подробности о будущем флагмане Meizu 17

Один из руководителей компании Meizu поделился подробностями о выходе флагманского Meizu 17.

Хуан Чжан подтвердил, что смартфон будет работать на Snapdragon 865 и получит поддержку 5G. Кстати до этого Meizu не выпускала устройства с поддержкой сетей пятого поколения.

Также представитель компании заявил, что новинка удивит пользователей в плане инноваций. Meizu 17 будет значительно отличаться от прошлых смартфонов компании — от материалов корпуса до фирменной оболочки.

Будущий флагман Meizu уже несколько раз появлялся на рендерах. Судить, о достоверности которых, довольно трудно.

Meizu 17 и Meizu 17 Pro представят весной 2020 года.