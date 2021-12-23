Появились первые изображения часов Google Pixel Watch

Появились первые маркетинговые изображения умных часов Google Pixel Watch, которые компания готовит к релизу. Судя по ним, новинка получит круглый корпус и закруглённый сенсорный экран.

В качестве ОС заявлена Wear OS 3 с поддержкой персонального помощника Google Assistant, который будет воспринимать голосовые запросы. Причём он сможет работать, в том числе без подключения к интернету. Такая функция пока что ожидается только на некоторых смартфонах Pixel.

Ещё одним примечательным моментом является то, что новинка получит однокристальную систему Samsung Exynos. Возможно, её тоже назовут Tensor.

Как ожидается, в продаже новые Google Pixel Watch появятся уже в 2022 году, но точных сроков пока не сообщают.