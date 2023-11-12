Появились изображения Redmi K70 и K70 Pro

В китайской соцсети Weibo появились изображения с новинкой от Redmi — смартфоны K70 и K70 Pro. На рекламных материалах представлена белая версия Redmi K70/70 Pro, а также черная модель Redmi K70 Pro на двух других рендерах. Заметно, что внешне младшая и старшая модели не будут иметь существенных отличий. Дизайн остается классическим: плоские грани, слегка закругленный задник и массивный блок камер с круглыми модулями.

Источники, близкие к инсайдерам, утверждают, что Redmi K70 и K70 Pro будут оснащены чипсетами Snapdragon 8 Gen 2 и Snapdragon 8 Gen 3 соответственно. Оба устройства обещают высококачественные OLED-экраны с разрешением до 2K. Также ожидается появление модели Redmi K70E с процессором Dimensity 8300. Все устройства, предположительно, будут работать под управлением HyperOS, ранее использовавшейся только в серии Xiaomi 14.

Относительно емкости батарей, Redmi K70 может получить батарею на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт, в то время как вариант Pro предлагает емкость 5120 мАч и ту же самую технологию быстрой зарядки. Согласно утечкам, модель Redmi K70E будет оснащена батареей на 5500 мАч и зарядкой мощностью 90 Вт. Предполагается, что новая линейка смартфонов может быть представлена до конца ноября.