Появились характеристики Samsung Galaxy A11

Судя по последним статистическим данным, модель Samsung Galaxy A10 пользовалась хорошей популярностью среди смартфонов прошлого года. Это подтверждает тот факт, что модель отлично продавалась в четырех из шести регионов на мировом рынке. Именно поэтому производитель сделал упор на модели Galaxy A11.

Это стало известно после того, как в сети всплыли еще несколько интересных фактов об этом устройстве. Если раньше мы узнали, что аппарат получит основную тройную камеру, то теперь появились слухи о наличии чипсета Snapdragon 625. Пока они не подтверждены официально, да и вряд ли это произойдет, так как верится в это мало.

А вот судя по новым данным, недавно утекшим в сети, Samsung Galaxy A11 получит 6,4-дюймовый дисплей и предустановленную платформу Android 10. Основная камера будет иметь разрешение 13 МП, фронтальная – 8 МП. Нельзя не сказать об изменениях в емкости аккумулятора. Теперь вместо 3 400 мАч, в Galaxy A11 будет стандартная батарея на 4 000 мАч.