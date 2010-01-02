Появились данные о неизвестном iPhone 12 в нескольких цветах

Уже в октябре на рынок выйдут новые смартфоны iPhone 12. В рамках линейки ожидается сразу четыре модели, но, как сообщает немецкий ресурс WinFuture, будет и неизвестный пятый смартфон.

Источник утверждает, что ожидаются две модели iPhone 12 Pro и две базовые, в том числе одна с индексом mini. Название пятой модели не уточняется.

О нём известно, что смартфон получит чёрный, белый, голубой, красный, жёлтый и коралловый цвета корпуса. Обещаны три модификации: на 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ.

Данных о процессоре и камере, а также о цене пока нет. Возможно, это будет новая версия SE, которая может получить одиночную основную камеру и мобильный чип B14.

При этом отметим, что все новые модели лишатся зарядного блока и наушников в базовой поставке. В наличии будет только Lightning-кабель.