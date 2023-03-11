Появилась утечка с живым изображением раскладушки Moto Razr 2023

В Сети появилась утечка с живым изображением Moto Razr 2023. Внешняя панель раскладушки значительно изменилась.

Нижнюю часть и боковые кнопки сделали красного цвета, а сверху расположили два модуля камер и вспышку.

Предполагается, что сама технология шарнира тоже изменилась. Квадратный форм-фактор будет сохранен, но сгибаться и разгибаться смартфон будет по-другому.

Характеристики Moto Razr 2023 пока не называются, по слухам только, устройство получит процессор Snapdragon 8 Gen 2.