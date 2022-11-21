Postal 3 убрали из продажи в Steam

Американская студия Running With Scissors убрала из Steam пародийный шутер Postal 3, который был там с 2011 года. В компании пояснили это проблемами с системой защиты DRM и низким качеством самой игры.

Сама страница игры в Steam пока есть, но купить её уже нельзя. До этого проект стоил 399 рублей, хотя на распродажах можно было найти варианты со скидками. При этом в Running With Scissors подчеркнули, что они не контролировали страницу игры, потому и не могли сделать её бесплатной.

Также авторы заявили, что те, кто ещё хочет поиграть за Чувака, могут скачать игру с пиратских сайтов.

Отметим, что Postal 3 выпустили в 2011 году, её сделала российская студия Trashmasters при поддержке Running With Scissors. Однако на Metacritic у игры оказался низкий рейтинг — 24 балла из 100 возможных. В Steam ситуация аналогичная — 38% положительных рецензий.