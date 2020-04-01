Пользователи FaceTime в iOS 13.4 не могут позвонить на старые iPhone

Как же радовались обладатели «яблочных» устройств выходом прошивки iOS 13.4 и macOS 10.15.4. Однако с радость пришла и беда: многие попросту не могут дозвониться по аудио- и видеосвязи до абонентов этих же устройств, но на более старой прошивке, например, iOS 9.3.5 или iOS 9.3.6.
Об этом стало известно после того, как в интернете начали появляться массовые жалобы на эту проблему. На данный момент решения этой проблемы не существует. Производитель же рекомендует обновить прошивку.
Однако это может быть проблемой, так как не все устройства поддерживают эту возможность. Так, она недоступна для iPad 2, iPad, iPhone 4S, первый iPad mini и iPod touch пятого поколения. Скорее всего, это некий баг в новой прошивке. Производитель уже знает о проблеме и в ближайшее время должен ее решить.
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