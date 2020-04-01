Пользователи FaceTime в iOS 13.4 не могут позвонить на старые iPhone

Как же радовались обладатели «яблочных» устройств выходом прошивки iOS 13.4 и macOS 10.15.4. Однако с радость пришла и беда: многие попросту не могут дозвониться по аудио- и видеосвязи до абонентов этих же устройств, но на более старой прошивке, например, iOS 9.3.5 или iOS 9.3.6.

@AppleSupport @Apple I need to submit a bug report regarding FaceTime connectivity and have it escalated to engineering. FaceTime Audio and Video calls are not connecting between devices currently running iOS 13.4 and older devices running iOS 9.3.5/9.3.6. — Ibrahim Homsi (@ibrahimhomsi) March 26, 2020

Об этом стало известно после того, как в интернете начали появляться массовые жалобы на эту проблему. На данный момент решения этой проблемы не существует. Производитель же рекомендует обновить прошивку.

@AppleSupport updated my iPhone and iPad to iOS 13.4 yesterday and now cannot FaceTime my mother who has my old ipad3. She is in isolation due to her health and Covid19 and we have no way to FaceTime her now. Please fix this ASAP. — Neil B (@bertrum) March 28, 2020

Однако это может быть проблемой, так как не все устройства поддерживают эту возможность. Так, она недоступна для iPad 2, iPad, iPhone 4S, первый iPad mini и iPod touch пятого поколения. Скорее всего, это некий баг в новой прошивке. Производитель уже знает о проблеме и в ближайшее время должен ее решить.