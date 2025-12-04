Роскомнадзор начал блокировать FaceTime в России | The GEEK
Роскомнадзор начал блокировать FaceTime в России

Сервис, по данным силовиков, использовали «для организации и проведения террористических действий на территории страны».
Редакция The GEEK сегодня в 11:48
Роскомнадзор ввел ограничительные меры в отношении сервиса для онлайн-звонков FaceTime на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

РКН, ссылаясь на правоохранительные органы, заявил, что FaceTime использовался «для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан». В связи с этим было принято решение о введении ограничений.

Российские пользователи отмечали сбои в работе приложения еще в сентябре и октябре 2025 года. Однако официальных заявлений о введении ограничений до сегодняшнего дня не поступало.

При этом в начале сентября в Госдуме заявили, что FaceTime якобы используется мошенниками, а сквозное шифрование мешает расследованиям.

Ранее Роскомнадзор подтвердил начало частичной блокировки мессенджеров WhatsApp и Telegram. Сначала перебои наблюдались у жителей южных регионов России, однако теперь затронуты и другие субъекты.

Роскомнадзор заблокировал Roblox в России
Роскомнадзор предупредил о полной блокировке WhatsApp
Смартфоны в России подорожают из-за техсбора. Точная ставка пока обсуждается
В России к 5G смогут подключаться iPhone и другие зарубежные смартфоны
Apple начала ограничивать поставки iPhone в Россию
YouTube полностью заменят в России, заявили в Госдуме
Обновили «белый список» сайтов, работающих без мобильного интернета. Telegram там снова не появился
В России предлагают штрафовать сайты за авторизацию через зарубежные сервисы
Уволенный за игру в World of Tanks на работе россиянин отсудил 580 тысяч рублей
Банки начнут проверять крупные переводы самому себе через СБП
В России начались массовые сбои FaceTime
РКН начал ограничивать работу Telegram и WhatsApp в России

