Роскомнадзор начал блокировать FaceTime в России

Роскомнадзор ввел ограничительные меры в отношении сервиса для онлайн-звонков FaceTime на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

РКН, ссылаясь на правоохранительные органы, заявил, что FaceTime использовался «для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан». В связи с этим было принято решение о введении ограничений.

Российские пользователи отмечали сбои в работе приложения еще в сентябре и октябре 2025 года. Однако официальных заявлений о введении ограничений до сегодняшнего дня не поступало.

При этом в начале сентября в Госдуме заявили, что FaceTime якобы используется мошенниками, а сквозное шифрование мешает расследованиям.

Ранее Роскомнадзор подтвердил начало частичной блокировки мессенджеров WhatsApp и Telegram. Сначала перебои наблюдались у жителей южных регионов России, однако теперь затронуты и другие субъекты.