В Госдуме сообщили о росте мошенничества через FaceTime после блокировки звонков в мессенджерах

В России зафиксирован новый способ телефонного мошенничества: злоумышленники начали активно использовать сервис видеосвязи FaceTime от Apple. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

По его словам, схема строится на социальной инженерии. Жертве сначала отправляют сообщение о «подозрительной операции» или «взломе аккаунта», затем приглашают в видеозвонок. Во время разговора мошенники просят показать экран смартфона, демонстрируют поддельные документы или присылают ссылки на «конференции». Таким образом они получают доступ к кодам подтверждения операций, push-уведомлениям банка и аккаунтам в «Госуслугах».

Отдельный риск связан со сквозным шифрованием FaceTime: оно гарантирует конфиденциальность для пользователя, но одновременно осложняет расследование подобных случаев.

Популярность FaceTime у мошенников выросла после того, как Роскомнадзор 13 августа ограничил звонки через WhatsApp и Telegram. Уже 23 августа МВД отмечало, что россиян начали переводить в FaceTime, Google Meet и мессенджер Max.

Таким образом, запрет одних сервисов фактически привёл к активному использованию других площадок для мошеннических схем.