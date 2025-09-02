В Госдуме сообщили о росте мошенничества через FaceTime после блокировки звонков в мессенджерах | The GEEK
close
Новости

В Госдуме сообщили о росте мошенничества через FaceTime после блокировки звонков в мессенджерах

Запрет одних сервисов привёл к активному использованию других площадок.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 20:33

В России зафиксирован новый способ телефонного мошенничества: злоумышленники начали активно использовать сервис видеосвязи FaceTime от Apple. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

По его словам, схема строится на социальной инженерии. Жертве сначала отправляют сообщение о «подозрительной операции» или «взломе аккаунта», затем приглашают в видеозвонок. Во время разговора мошенники просят показать экран смартфона, демонстрируют поддельные документы или присылают ссылки на «конференции». Таким образом они получают доступ к кодам подтверждения операций, push-уведомлениям банка и аккаунтам в «Госуслугах».

Читайте также

В России начали продавать iPhone с «распиской об отсутствии претензий»

Отдельный риск связан со сквозным шифрованием FaceTime: оно гарантирует конфиденциальность для пользователя, но одновременно осложняет расследование подобных случаев.

Популярность FaceTime у мошенников выросла после того, как Роскомнадзор 13 августа ограничил звонки через WhatsApp и Telegram. Уже 23 августа МВД отмечало, что россиян начали переводить в FaceTime, Google Meet и мессенджер Max.

Таким образом, запрет одних сервисов фактически привёл к активному использованию других площадок для мошеннических схем.

id·209465·20250902_2033
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
С 1 сентября айфоны с недостатком: что происходит?
iPhone и другие смартфоны можно будет вернуть без RuStore
«Почта России» добавила возможность получать посылки по QR-коду без интернета
Российские магазины начали предупреждать об iPhone и iPad без RuStore
СМИ: в Rutube начались массовые увольнения
Прощай, Apple Pay. Бесконтактную оплату с помощью iPhone тестируют в России
Google Meet может быть заблокирован в России
Россияне за полгода купили более 4 млн Лабубу на сумму 3,6 млрд рублей
Лжесотрудник Роскомнадзора через мессенджер Max похитил у россиянки 444 тыс. рублей
Депутат Госдумы потребовал вернуть звонки в Telegram и WhatsApp

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK