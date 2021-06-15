Показаны рендеры iPhone 12s с прозрачными камерами

Китайские источники опубликовали новые данные относительно iPhone 12s/iPhone 13. Пока неясно, как именно будут называться новинки, но последний вариант используется чаще.

Новое изображение из сети демонстрирует обновлённые основные камеры. Если ранее раньше объективы были полностью чёрными, то теперь верхнее стекло на них — прозрачное. Других изменений, похоже, будет минимум.

В числе визуальных обновлений, как ожидается, будет иная конфигурация камер и меньший вырез под фронтальную камеру.

Судя по ранних утечкам, обычная версия получит экран на 6,1 дюйма mini — на 5,4 дюйма. Pro и Pro Max получат дисплеи на 6,1 и 6,7 дюйма. Помимо этого, новинкам приписывают лазерный дальномер в основной камере и до 1 ТБ постоянной памяти.

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