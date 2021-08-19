Показан первый макет iPad mini 6 с безрамочным экраном

В сети опубликованы первые фото и видео макета iPad mini 6-го поколения. Судя по имеющимся данным, прежние утечки были правдивы. Новинка действительно получит безрамочный дисплей с закругленными углами. Диагональ его составит 8,4 либо 9 дюймов.

Сверху находится кнопка включения и блокировки со встроенным сканером отпечатков — система Touch ID. Там же установлены кнопки регулировки громкости.

Таким образом, левая сторона полностью лишена кнопок — там будет находиться система магнитов для крепления крепиться Apple Pencil.

Как ожидается, новые планшеты покажут в сентябре одновременно с релизом iPhone 13 и iPad 9-го поколения.