Подросток из США взломал более 100 учетных записей Twitter

Не так давно мы стали свидетелями взлома известных аккаунтов в социальной сети Твиттер. Это событие было широко освещено в СМИ и возможно поэтому ФБР удалось так быстро найти мошенников. Эти люди довольно неплохо смогли заработать на обмане пользователей, которые им отсылали биткоины. Всего же за непродолжительное время было собрано порядка 117 457,58 долларов.

После быстрого расследования спецслужб выяснилось, что организатором этой затеи стал семнадцатилетний молодой человек. Задержание произошло в его собственной квартире и как сказано в протоколе, сопротивления он не оказывал. Если спецслужбы до сих пор скрывают имя организатора, то местные СМИ уже «раструбили», что главаря зовут Грэм Кларк.

Этому подростку предъявили обвинения сразу по 30 пунктам, среди которых значится предумышленный взлом, организация мошенничества, а также незаконное использование персональных данных третьих лиц. К сожалению хакера, несмотря на его возраст, скорее всего, его будут судить, как взрослого. Если верить расследованию, то под его руководством были взломаны аккаунты известных личностей. Среди них значатся имена Барака Обамы, Джеффа Безоса, Джо Байдена и даже Илона Маска.

Но не один организатор будет привлечен к уголовной ответственности. Ему компанию составят его подельники. Ими оказались: Нима Фазели и Мэйсон Шеппард. Первый проживает в штате Флорида и на данный момент ему 22 года. Второй соучастник из Велиобритании и ему исполнилось 19 лет. Правда, Фазели обвинен лишь по одному пункту, согласно которому он может отделаться лишь 250 тыс. долларов штрафа и пяти годами тюрьмы. А вот Шеппард может загреметь на долгие 20 лет, и это не считая штрафа.