В России есть запасы PlayStation 5, но спрос на них низкий

Участники рынка РФ сообщили, что на складе ретейлеров есть крупная партия консолей PS5, которые поступили в страну по параллельному импорту. Однако спрос на них сейчас низкий. Это подтвердили в «Ситилинке» и «М.Видео-Эльдорадо».

В «Ситилинке» можно купить PS5 с дисководом и гарантией на 12 месяцев. В «М.Видео-Эльдорадо» консоль тоже есть в свободной продаже. При этом цены составляют порядка 73 тысяч рублей, хотя на релизе консоли стоили 46 тысяч рублей.

При этом отмечается, что в «Ситилинке» чаще всего покупали PS5 отдельно или в наборах, к примеру, с Horizon Forbidden West. В «М.Видео» не сообщают о текущем спросе на PS5, хотя предполагают, что спрос вырастет к зимним праздникам.

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