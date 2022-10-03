PlayStation 5 смогли взломать, но не полностью

Хакеры смогли осуществить взлом PlayStation 5 и опробовать рабочий эксплоит, позволяющий получить root-права и доступ к пиратскому контенту. Но есть нюансы, которые сводят его ценность к нулю.

Метод работает на прошивке 4.03, которая вышла год назад. Вероятность того, что где-то есть большое количество консолей со старой прошивкой невысокая. Также эксплоит нестабилен и работает в 30% случаев и может слетать, так что он больше ориентирован на разработчиков.

Поэтому об установке пиратских игр пока говорить рано. Sony оперативно узнаёт о лазейках и закрывает подобные «дыры» в системе.

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