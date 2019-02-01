Первый в мире смартфон с подэкранной камерой удивит качеством снимков

Глава подразделения смартфонов компании ZTE Ни Фей сообщил, что именно его компания выпустит первый в мире коммерческий смартфон с камерой, которая располагается под экраном. Конкретнее, речь идёт о модели ZTE A20 5G.

Инновации никогда не заканчиваются и следуют дальше за мечтой. Я покажу это вам. Первый смартфон с камерой под экраном будет у ZTE. Ни Фей

По словам Фея, новинка обеспечит высокое качество съёмки на подэкранную камеру. В ходе проведения слепого тестирования пользователи не смогли отличить селфи, сделанные на ZTE A20 5G, от фотографий с более традиционных смартфонов. Хотя пока примеры фото источник не приводил.

Также пока не сообщается дата анонса. Однако подэкранная камера является таким же трендом «смартфоностроения», как и экранные сканеры отпечатков. В любом случае, нужно дождаться релиза, чтобы оценивать качество фото.

На данный момент неизвестно, какие ещё спецификации получит ZTE A20 5G. Известно лишь о поддержке мобильных сетей пятого поколения.