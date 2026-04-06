Новости

Первый складной iPhone уже готовят к выпуску

Но пока без официального анонса.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 11:42

Apple, похоже, приблизилась к выпуску своего первого складного iPhone. По данным аналитиков и отраслевых источников, Foxconn должна была начать раннюю производственную подготовку устройства ещё осенью 2025 года, а сам запуск модели ожидается во второй половине 2026 года. 

Речь пока не о полноценном массовом производстве, а о ранних стадиях подготовки и прототипирования. Ранее сообщалось, что складной iPhone вошёл в фазу prototype trial production, а затем должен пройти стандартные этапы тестирования перед коммерческим запуском. 

Если текущий график не изменится, Apple может представить устройство в рамках осенней линейки 2026 года. Такой сценарий ранее уже упоминался в публикациях MacRumors, Reuters и The Information, где складной iPhone связывали с осенним циклом релизов Apple. 

При этом большая часть конкретных характеристик, которые сейчас гуляют по сети — от 2-нм чипа A20 Pro до точной толщины корпуса, объёма батареи и набора камер — официально Apple не подтверждала. На данный момент надёжнее выглядит только общий вектор: формат «книжки», запуск в 2026 году и подготовка производства через партнёров Apple. 

id·223472·20260406_1142
Читайте также
Ещё по теме
Комментарии в Телеграм

Тренд
Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в РоссииОбзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в России

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HUAWEI WATCH GT Runner 2: титановый аргумент в борьбе за бегунов

    Обзоры

  2. Обзор TECNO CAMON 50: смартфон с защитой как у промышленного оборудования

    Обзоры

  3. Обзор Infinix NOTE 60 Pro: металл, матричный экран и первый Snapdragon в линейке

    Обзоры

  4. Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: наушники, которые превзошли ожидания?

    Обзоры

  5. Обзор Govee Uplighter Floor Lamp: игрушка из ТикТока или умный свет для взрослых?

    Обзоры

  6. Обзор HUAWEI FreeBuds Pro 5: когда не нужно ничего прощать

    Обзоры
Смотреть все обзоры