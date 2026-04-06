Первый складной iPhone уже готовят к выпуску

Apple, похоже, приблизилась к выпуску своего первого складного iPhone. По данным аналитиков и отраслевых источников, Foxconn должна была начать раннюю производственную подготовку устройства ещё осенью 2025 года, а сам запуск модели ожидается во второй половине 2026 года.

Речь пока не о полноценном массовом производстве, а о ранних стадиях подготовки и прототипирования. Ранее сообщалось, что складной iPhone вошёл в фазу prototype trial production, а затем должен пройти стандартные этапы тестирования перед коммерческим запуском.

Если текущий график не изменится, Apple может представить устройство в рамках осенней линейки 2026 года. Такой сценарий ранее уже упоминался в публикациях MacRumors, Reuters и The Information, где складной iPhone связывали с осенним циклом релизов Apple.

При этом большая часть конкретных характеристик, которые сейчас гуляют по сети — от 2-нм чипа A20 Pro до точной толщины корпуса, объёма батареи и набора камер — официально Apple не подтверждала. На данный момент надёжнее выглядит только общий вектор: формат «книжки», запуск в 2026 году и подготовка производства через партнёров Apple.