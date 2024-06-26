Первый игровой ноутбук Red Magic показали на MWC 2024

26 июня бренд Red Magic на выставке MWC 2024 в Шанхае показал свой первый игровой ноутбук Red Magic Gaming Laptop 16 Pro.

Новинка получила 24-ядерный процессор Intel Core i9-14900HX с максимальной частотой 5,7 ГГц, а также видеокарту Nvidia GeForce RTX 4070. 16-дюймовый экран ноутбука имеет разрешение 2.5К (16:10) и охватывает 100% цветовой гаммы DCI-P3.

Корпус Red Magic Gaming Laptop 16 Pro – авиационный алюминиевый сплав. Ноутбук поступит в продажу в двух цветовых вариантах: серебристом и чёрном. Клавиатуру устройства оснастили RGB-подсветкой и цифровым блоком с правой стороны. Подсветка также есть на логотипе Red Magic, который расположился на крышке устройства.

Официальная презентация ноутбука состоится 3 июля на мероприятии Red Magic Gaming Universe.