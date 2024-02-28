Nothing впервые вживую показала новый Phone (2a)

На официальном YouTube-канале Nothing вышло 12-минутное видео, на котором дизайнеры компании показали «главному фанату» Максимилиану новый Phone (2a). Представители компании раскрыли эксклюзивную информацию: от того, как они придумали дизайн, до создания конечного продукта.

Кроме того, Nothing Phone (2a) привезли на выставку MWC 2024. Никаких интересных подробностей создатели не раскрыли, однако журналисты сделали фото устройства.

Напомним, полноценная презентация смартфона состоится 5 марта. Подробнее о том, что известно о Nothing Phone (2a), читайте в нашем материале.