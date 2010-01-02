Первая партия iPhone 12 отправится в магазины 5 октября

До сих пор дата релиза новых моделей iPhone 12 не объявлена. Более того, неизвестной остаётся и дата презентации, хотя предполагается, что их покажут 13 октября. Но теперь появились данные, что Apple отправит первую партию iPhone 12 в магазины уже скоро.

Apple’s first shipment of final iPhone 12 units is going out to distributers on October 5th



The shipment includes:



iPhone 12 mini 5.4

(Definitely the final marketing name)

-64/128/256



iPhone 12 6.1

-64/128/256



Event on October 13, as I mentioned before. — Jon Prosser (@jon_prosser) September 29, 2020

Источником выступает известный инсайдер Джон Проссер. Он утверждает, что первые партии будут отправлены уже 5 октября, хотя это касается только iPhone 12 Mini и базового iPhone 12. Эти модели будут доступны в вариантах на 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ.

Отметим, что iPhone 12 Mini имеет 5,4‑дюймовый дисплей, а iPhone 12 – 6,1‑дюймовый. Также мини-версия предположительно построена на урезанном чипе B14 с более низкими частотами.

Что касается цен, то iPhone 12 Mini может стоить 699-749 долларов, iPhone 12 — 799-849 долларов. А старшие модели Pro и Pro Max предварительно оцениваются в 1100-1200 долларов.