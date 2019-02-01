OPPO запатентовала смартфон с модулем Li-Fi

Инсайдеры сообщают, что китайская компания OPPO приступила к работе над смартфоном, который оснащён модулем беспроводной связи Li-Fi. И хотя пока речь идёт о патенте, сама тенденция весьма любопытна.

Соответствующая заявка появилась на сайте регулятора, где были раскрыты технические аспекты системы, а также особенности технологии. Li-Fi представляет собой систему беспроводной связи, которая использует диапазон видимого света (VLC), а не радиоканал.

Эта система обеспечивает скорость передачи до 20 Гбит/сек, что выше, чем у Wi-Fi. При этом «дальнобойность» системы оказывается ниже традиционного метода — до 10 метров и только в зоне прямой видимости. То есть стены станут препятствием для передачи данных.

В качестве же передатчиков могут использоваться светодиодные лампы, причём это не помешает работе систем освещения.

Судя по изображениям, смартфон получит датчик Li-Fi на задней панели, на верхней грани или на обоих местах сразу. Будет ли там реализован только приём или же приём и передача — неизвестно. Также не сообщается, когда такое решение вообще может выйти на рынок.