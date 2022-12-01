Oppo готовит бюджетный Oppo Reno 8T с зарядкой 33 Вт

Oppo на прошлой неделе представила серию смартфонов Reno 9. Однако, с предыдущей серией Reno 8 компания все еще не закончила. Сообщается, что производитель работает над Oppo Reno 8T.

Устройство фигурирует под серийным номером CPH2481, его сертифицировали в BIS для индийского рынка. Предполагается, что это будет версия из бюджетных.

На данный момент про Oppo Reno 8T практически ничего не известно. Указано только, что смартфон будет поддерживать 33-ваттную зарядку. Больше утечек и информации о новинке стоит ждать в ближайшие недели.