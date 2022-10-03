OnePlus представила часы Nord Watch с экраном OLED и автономностью до 30 дней

Компания OnePlus анонсировала свои первые смарт-часы под брендом Nord под незамысловатым названием OnePlus Nord Watch.

Часы обладают OLED-экраном с диагональю 1,78 дюйма, разрешением 368×448 пикселей, яркостью 500 нит и частотой обновления 60 Гц.

За автономность отвечает батарея на 230 мАч. Полного заряда аккумулятора должно хватить до 30 дней автономной работы в режиме пониженного энергопотребления и до 10 дней в режиме активного использования.

Корпус устройства изготовлен из металла, а ремешок выполнен из гипоаллергенного силикона. Имеется защита от пыли и воды по стандарту IP68.

Nord Watch способны определять до 105 видов активностей. Также они имеют отслеживать менструальные циклы, сердечный ритм, показатель уровня кислорода в крови и качество сна.

Часы OnePlus Nord Watch доступны в Индии для предварительного заказа по цене 4999 рупий (~3500 рублей) в цветах Midnight Black и Deep Blue. Позже ценник обещают повысить до 6999 рупий (~5000 рублей).

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