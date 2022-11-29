OnePlus Nord CE 3 с плоскими гранями показали на рендере

Предполагаемый OnePlus Nord CE 3 показали на качественных ренедрах. Ожидается, что смартфон будет называться именно так.

OnePlus Nord CE 3 отличается от своего предшественника Nord CE 2. У него более тонкие рамки, плоские стороны, кнопка питания на правой стороне, а клавиши регулировки громкости и слот для SIM-карты переместили на левый край.

Ожидается, что Nord CE 3 получит 6,7-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц. Процессором послужит Snapdragon 695 в паре с 12 Гб оперативной памяти. Емкость аккумулятора составит 5000 мАч + поддержка 67-ваттной зарядки.

Основная камера будет тройная: 108 + 2 + 2 Мп.

Представить OnePlus Nord CE 3 должны в первом квартале 2023 года.