Официальные пресс-рендеры Samsung Galaxy S20 Fun Edition

Инсайдер Эван Бласс опубликовал у себя в твиттере свежие и качественные рендеры нового смартфона Samsung Galaxy S20 Fun Edition.

На изображении представлены шесть вариантов цветов корпуса: тёмно-серый, красный, персиковый, белый, мятный и светло-розовый. Похоже, что все эти варианты выйдут сразу.

Как ожидается, смартфоны получат пластиковые корпуса, AMOLED-дисплеи на 6,4-6,7 дюйма с частотой в 120 Гц, процессоры Qualcomm Snapdragon 865 или Exynos 990, 6/8 ГБ ОЗУ, аккумуляторы на 4500 мА·ч, а также тройную основную камеру.

Помимо этого, обещан основной модуль Sony IMX555 на 12 МП и трёхкратный оптический зум. Стоимость смартфона составит порядка 750 долларов.

Пока что не уточняется, когда именно выйдут новинки, но, очевидно, их стоит ждать в ближайшие месяцы.