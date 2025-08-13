Xiaomi выпустила POCO M7 Plus — бюджетник с батареей 7000 мАч и экраном 144 Гц

В Индии представили новый смартфон POCO M7 Plus 5G. Главной фишкой новинки стала большая батарея на 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт.

POCO M7 Plus получил 6,9-дюймовый экран IPS LCD с разрешением FHD+, частотой обновления 144 Гц и яркостью до 850 нит.

«Под капотом» M7 Plus процессор Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 и до 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4X. Смартфон оснащен основной 50-мегапиксельной камерой, дополнительным сенсором и фронтальной камерой на 8 Мп.

Новинка от POCO работает на Android 15 с оболочкой HyperOS 2.0. Среди других особенностей: реверсивная зарядка 18 Вт, 5G, 4G, Bluetooth 5.1, боковой сканер отпечатков пальцев и защита IP64. Размеры устройства — 169,48×80,45×8,4 мм, вес — 217 г.

POCO M7 Plus в конфигурации памяти 6/128 ГБ обойдется в 13 999 рупий (~12 700 рублей), а 8/128 ГБ — 14 999 рупий (~13 600 рублей).