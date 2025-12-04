Маск, Цукерберг и Безос стали робособаками, которые «испражнялись» фотографиями на выставкет Art Basel | The GEEK
Маск, Цукерберг и Безос стали робособаками, которые «испражнялись» фотографиями на выставкет Art Basel

Робопсы с лицами техмиллиардеров делали снимки и «выдавали» их, имитируя дефекацию.
Редакция The GEEK сегодня в 15:43

На арт-ярмарке Art Basel в Майами представили одну из самых странных и вирусных инсталляций этого года: художник Beeple (Майк Винкельманн) показал семь робособак с человеческими головами — в том числе Илона Маска, Джеффа Безоса, Марка Цукерберга, Пабло Пикассо, Энди Уорхола и собственной.

Каждая механическая «собака» время от времени останавливалась, делала снимок встроенной камерой в районе грудной клетки, а затем приседала, имитируя дефекацию, «выдавая» напечатанную фотографию. Beeple назвал эти снимки «образцами экскрементов», которые должны одновременно «отвратить обычных посетителей и порадовать извращённых коллекционеров».

Всего робопсы «произвели» 1028 фото. На 256 снимках нанесены QR-коды, по которым можно забрать цифровую версию в формате NFT.

Beeple объяснил, что выбрал Маска, Цукерберга и Безоса, потому что именно такие предприниматели «контролируют с помощью гигантских алгоритмов то, как мы видим мир». Инсталляция стала попыткой показать, что наше цифровое восприятие формируется не нами, а теми, кто стоит за крупнейшими технологиями.

По данным Mint, частные коллекционеры выкупили все семь экземпляров инсталляции — по 100 тысяч долларов за штуку.

