Обязательное обновление для Windows 10 замедляет работу ПК

В конце мая Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 10 под номером 2004. Кроме прочего, там появилась автоматическая установка фирменного браузера Edge, который заменяет его классическую версию. Однако, как оказалось, это также приводит к замедлению работы ПК.

Обновление KB4559309 должно установить новый браузер принудительно. Но, помимо этого, он влияет на скорость загрузки системы, быстроту запуска приложений и переключения между ними, а также на показатель FPS в играх.

Помимо этого, некоторые и вовсе жалуются, что систему удаётся запустить только в безопасном режиме, а функция автодиагностики и восстановления работоспособности не даёт результата.

Самое плохое здесь, что обновление KB4559309 так просто не удалить. Ведь оно считается критически важным, потому система не позволяет этого сделать. Вариант здесь — откатить систему на предыдущую точку восстановления и вручную установить браузер. После этого KB4559309 не будет устанавливаться автоматически.

Можно также покопаться в настрйоках и отключить работу фоновых приложений. Это можно сделать так: «Параметры — Система — Продолжить работу фоновых приложений, когда Microsoft Edge закрыт». Нужно отключить последний параметр.