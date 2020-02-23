Сервисы доставки еды сообщили о росте заявок на подключение от ресторанов

Резко вырос интерес ресторанов к подключению сервисов доставки готовой еды. Представители сервисов «Яндекс.Еда» и Delivery Club сообщили, что увеличились заявки на подключение к их платформам.

Более чем в три раза повысился интерес к сервису Delivery Club, по сравнению с предыдущими показателями. Из Москвы и Московской области поступило более 40% заявок.

Комментарий дала пресс-служба Delivery Club, «увеличение количества входящих заявок было заметно уже на прошлой неделе, но тогда мы связывали это в первую очередь с активным расширением географии собственной доставки Delivery Club в начале года. Динамику, которую мы видим по итогам понедельника и вторника, уже нельзя объяснить только этим.

Возможно, рестораторы изучили опыт зарубежных стран, в которых на фоне коронавируса произошел бум доставки. Либо уже столкнулись со снижением трафика в тех российских городах, где были зафиксированы случаи заражения и введены профилактические меры.»

Из-за множества заявок сервису пришлось перевести подразделения, которые отвечают за подключение ресторанов к платформе, к более усиленному темпу работы. Delivery Club пообещал, что процедура подключения будет ускорена ближайшее время.

За последние дни рост заявок в несколько раз увеличился и у «Яндекс.Еды». Около 10-15% запросов приходится на рестораны из Казахстана, 16% — на Санкт-Петербург и 40% на Москву и Подмосковье.

В пресс-службе «Яндекс.Еда» сообщили, « мы готовы оказать поддержку ресторанам, которые в это сложное время примут решение закрыть зал и работать только на доставку. Наши партнерские службы доставки готовы вывести на линию больше курьеров, чтобы удовлетворить растущий спрос, а также помочь с временной занятостью официантам и другим сотрудникам ресторанов на время вынужденного простоя ресторанов»

Сервис также запустил быстрое подключение ресторанов к платформе, буквально за один день. Обычно процедура занимала около недели. Помимо этого, «Яндекс.Еда» предложила ресторанам подключиться к платформе по модели маркетплейса с доставкой собственными силами ресторана.

В ресторанном бизнесе обороты снизились уже в начале марта 2020 на 30-90% из-за всплеска коронавируса Covid-19 и ограничений, которые связанны с его распространением.