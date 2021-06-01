NVIDIA представила новые видеокарты GeForce RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti

Компания NVIDIA представила новые видеокарты RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti, которые оказались мощнее почти всех выпущенных моделей. Внешне они мало отличаются от предшественников, но характеристики лучше.

По данным компании, GeForce RTX 3070 Ti в 1,5 превосходит видеокарту GeForce RTX 2070 SUPER и в 2 раза — GeForce GTX 1070 Ti. А GeForce RTX 3080 Ti в 2 раза мощнее, чем GTX 1080 Ti. Правда, не уточняется, в каких именно режимах.

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti основана на графическом процессоре GA102 с 10240 ядрами CUDA, 12 ГБ видеопамяти GDDR6X, шиной на 384 бита и мощностью в 350 Вт. NVIDIA сообщила, что RTX 3080 Ti будет стоить 1199 долларов. Новинка появится 3 июня.

Также была показана карта RTX 3070 Ti — с процессором GA104 на 6144 ядер CUDA, 8 ГБ видеопамяти GDDR6X и ценой в 599 долларов. Эта модель появится 10 июня.

За день до релиза ожидаются обзоры обеих моделей.

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