Nvidia представила Eureka — нейросеть для обучения роботов

Команда Nvidia Research представила свою инновационную разработку – нейросеть Eureka, способную обучить роботов высокоточному выполнению разнообразных задач. Так, с помощью Eureka, роботизированная рука смогла овладеть техникой быстрого вращения ручки, известной как “пенспиннинг”, достигнув уровня мастерства, сопоставимого с профессионалами в этой области.

Основой для работы нейросети послужила языковая модель GPT-4. Отмечается, что возможности Eureka не ограничиваются только вращением ручки – она способна научить роботов выполнять такие задачи, как открытие ящиков и шкафов, подбрасывание и ловля мяча, а также работа с ножницами.

Для работы с алгоритмами нейросети используется утилита Isaac Gym от Nvidia, предназначенная для моделирования физических процессов. Благодаря этому, роботы могут обучаться на основе своих успехов и ошибок, что повышает их производительность более чем на 50% в среднем.