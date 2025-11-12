Представлен Nubia V80 Design — клон iPhone 17 Pro Max за 11 000 рублей

Nubia выпустила в Малайзии новый смартфон V80 Design (название для других рынков — ZTE Blade V80 Design). Его главной особенностью стал «вдохновлённый флагманом» дизайн. В глаза сразу бросается широкий блок камер в стиле iPhone 17 Pro.

Смартфон получил дисплей диагональю 6,75 дюйма с необычным разрешением 1940×900 пикселей и плотностью 317 ppi. Для экрана заявлены яркость 1000 нит и частота обновления 120 Гц.

Что касается других характеристик, то «под капотом» бюджетный чип UniSoC T7280, 8 ГБ ОЗУ, батарея на 5000 мАч, основная 50-мегапиксельная камера, фронталка на 16 Мп и водозащита IP64. Кроме того, есть 3,5-мм аудиоразъём, боковой сканер отпечатков пальцев, ИИ-кнопка и Android 16 «из коробки».

Пока что Nubia V80 Design доступен только в Малайзии по цене 569 ринггитов (~11 200 рублей).