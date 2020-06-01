Новый iPad Air сменит Lighting на USB-C

То, о чем так долго говорили, по-видимому свершится. Речь идет о переходе на iPad Air с разъема Lightning на USB-C. Опять же, это не официальная информация, а еще одна утечка, но уже с ресурса Mac Otakara. Который в свою очередь ссылается на проверенного инсайдера, близкого к производителю.

Напомним, что Apple начала выпускать iPad Pro с разъемом USB-C уже два года назад. А вот другие представители планшетов продолжают оснащаться разъемом Lightning, что не для всех и не всегда удобно. В основу же iPad Air четвертого поколения будет положен 11-дюймовый iPad Pro. Это подтверждает слухи, которые появились еще раньше.

Более того, о нечто похожем высказывается и Минг-Чи Куо. По его информации, Apple работает над устройством с 10,8-дюймовым дисплеем, что также недалеко от истины. Сам же аппарат, вероятно будет наделен экраном mini-LED. Кстати, на Mac Otakara также есть информация и о iPad Mini. Этот девайс получит экран размеров от 8,5 до 9 дюймов, разъем Lightning и выйдет, вероятнее всего, в 2021 году.