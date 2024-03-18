Новый дизайн и большой дисплей: инсайдер раскрыл первые данные о Samsung Galaxy S25

Авторитетный инсайдер Tech_Reve поделился первой информацией о будущей линейке смартфонов Galaxy S25 от Samsung.

По его словам, самым заметным нововведением в серии Galaxy S25 станет обновленный дизайн, который будет кардинально отличаться от предыдущих моделей. Инсайдер подчеркивает, что Samsung планирует радикально изменить внешний вид своих флагманов, сделав акцент на уникальности.

Кроме того, увеличат дисплей устройства: базовая модель Galaxy S25 получит экран диагональю 6,36 дюйма вместо 6,2-дюймового, который был у предшественника.

Ожидается, что официальная презентация новой серии флагманов Samsung состоится зимой 2025 года.