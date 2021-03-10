Новые подробности о смартфонах Pixel 5a и Pixel 6

Как недавно стало ясно, следующий смартфон от Google, который появится на рынке, станет Pixel 5a. Об этой модели появились первые предположения и утечки. Скорее всего, об этом устройстве мы больше узнаем 11 июня. На это все указывает предшественник – Pixel 4a, который был представлен в августе. Но тогда его представление было немного отложено, поэтому логично предположить, что Pixel 5a покажут именно в июне.

Что касается самого смартфона, то высока вероятность того, что фронтальная камера окажется меньшего размера, чем у предшественника и будет немного смещена в левую часть экрана. Естественно, что речь идет именно о вырезе в дисплее.

Тут же появились данные и о модели Pixel 6, выход которого можно ждать под конец этого года. У этого устройства также будет наличествовать фронтальная камера в виде выреза в дисплее, но в данном случае располагаться она будет по центру дисплея. Кстати, эта камера сможет записывать видео в формате 4К.