Новые ноутбуки Honor MagicBook получили по 16 ГБ оперативной памяти

Мы привыкли, что именитые производители ноутбуков, например, Xiaomi и Huawei хоть и выпускают качественные устройства, но лишь с 8 ГБ ОЗУ. Это не может не радовать, так как стоимость таких устройств порой доходит до 1 тыс. долларов. Однако сегодняшняя новость уж точно порадует тех, кто желает в своем ноутбуке немного больше, чем 8 ГБ ОЗУ.

Сегодня состоялся анонс недорогих ноутбуков MagicBook 14 и MagicBook 15. В их основу лег APU AMD Ryzen, и имеют они аж по 16 ГБ ОЗУ, а это уже можно назвать прорывом. Помимо 16 ГБ ОЗУ модели получили SSD объемом 512 ГБ. Что касается старта продаж, то она назначена на 1 января 2020 года, правда, лишь на домашнем рынке. Стоимость устройств будет одинакова – 600 долларов.