Google Pixel 10 Pro XL уделал Galaxy S25 Ultra по качеству дисплея | The GEEK
close
Новости

Google Pixel 10 Pro XL уделал Galaxy S25 Ultra по качеству дисплея

DxOMark поставил Pixel 10 Pro XL на первое место в рейтинге дисплеев смартфонов — устройство обошло Galaxy S25 Ultra и Honor Magic8 Pro.
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 00:33

Google Pixel 10 Pro XL, представленный в августе 2025 года, занял первое место в рейтинге дисплеев DxOMark. Он обошёл не только Samsung Galaxy S25 Ultra, но и Honor Magic8 Pro, став лидером как в общем зачёте, так и в категории «ультрапремиум».

Почему дисплей Pixel 10 Pro XL лучший

На бумаге характеристики экрана не выглядят революционными:

  • 6,8″ LTPO OLED, разрешение 2992×1334;
  • частота обновления 120 Гц;
  • защита Gorilla Glass Victus 2.

Однако DxOMark отмечает ряд доработок, которые сделали его лучшим дисплеем из протестированных:

  • новый режим PWM 480 Гц для снижения мерцания;
  • минимальная яркость 4 нита для комфортного использования в темноте;
  • улучшенный HDR с пиковыми 2200 нит на улице;
  • точная цветопередача и плавная адаптация к освещению;
  • TÜV Eye Comfort и высокая отзывчивость сенсора.

Результаты и конкуренты

Обычный Pixel 10 отстал всего на 1 балл, показав схожие сильные стороны. У версии Pro XL преимущество проявилось в уличной читаемости.

Недостатки тоже есть: при экстремальных углах обзора заметны лёгкие сдвиги цветов и видимое PWM-мерцание. Но в целом Pixel 10 Pro XL оказался лучше Galaxy S25 Ultra в ежедневном использовании.

До публикации результатов тестов iPhone 17 именно Google удерживает звание лидера по дисплеям среди смартфонов.

id·211036·20250923_0034
Xiaomi назначила дату презентации серии 17 и планшетов Pad 8
iPhone Air оказался прочным и несгибаемым
HUAWEI представила серию смартфонов nova 14 с упором на портретную съемку
Vivo раскрыла дизайн X300 и X300 Pro почти за месяц до анонса
Названы самые популярные модели линейки iPhone 17 у россиян
Официальный график выхода One UI 8 для смартфонов и планшетов Samsung
Apple может отложить выпуск базового iPhone 18
Инсайдер: iPhone 18 Pro получит «прозрачный» дизайн
Nothing представила прошивку Nothing OS 4.0 на базе Android 16. Что нового?
Google выпустила ремешки для смартфонов вслед за Apple
Google начнёт снижать ёмкость батарей смартфонов через обновление

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Huawei Watch 5 спустя месяц: оставь смартфон дома, звони с часов

    Обзоры

  2. Обзор кресла ZONE 51 FREELANCER Z9: эргономика, массаж и подогрев

    Обзоры

  3. Обзор моноблока AOPEN WA272: универсальный рабочий инструмент для дома и офиса

    Обзоры

  4. Обзор Samsung Galaxy Z Fold 7: больше, тоньше, удобнее. Но стоит ли покупать?

    Обзоры

  5. Обзор LG UltraGear 39GS95QE-B: изогнутый OLED-монитор для геймеров и киноманов

    Обзоры

  6. Обзор Samsung Galaxy A36: проходной смартфон или надежный середняк?

    Обзоры
Смотреть все обзоры