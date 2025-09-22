Google Pixel 10 Pro XL уделал Galaxy S25 Ultra по качеству дисплея

Google Pixel 10 Pro XL, представленный в августе 2025 года, занял первое место в рейтинге дисплеев DxOMark. Он обошёл не только Samsung Galaxy S25 Ultra, но и Honor Magic8 Pro, став лидером как в общем зачёте, так и в категории «ультрапремиум».

Почему дисплей Pixel 10 Pro XL лучший

На бумаге характеристики экрана не выглядят революционными:

6,8″ LTPO OLED, разрешение 2992×1334;

частота обновления 120 Гц;

защита Gorilla Glass Victus 2.

Однако DxOMark отмечает ряд доработок, которые сделали его лучшим дисплеем из протестированных:

новый режим PWM 480 Гц для снижения мерцания;

минимальная яркость 4 нита для комфортного использования в темноте;

улучшенный HDR с пиковыми 2200 нит на улице;

точная цветопередача и плавная адаптация к освещению;

TÜV Eye Comfort и высокая отзывчивость сенсора.

Результаты и конкуренты

Обычный Pixel 10 отстал всего на 1 балл, показав схожие сильные стороны. У версии Pro XL преимущество проявилось в уличной читаемости.

Недостатки тоже есть: при экстремальных углах обзора заметны лёгкие сдвиги цветов и видимое PWM-мерцание. Но в целом Pixel 10 Pro XL оказался лучше Galaxy S25 Ultra в ежедневном использовании.

До публикации результатов тестов iPhone 17 именно Google удерживает звание лидера по дисплеям среди смартфонов.