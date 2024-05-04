Новые консоли Xbox получат поддержку Steam

Microsoft планирует добавить поддержку цифрового магазина Steam в следующем поколении своих игровых консолей Xbox, что значительно расширит ассортимент доступных игр. Об этом сообщил журналист и инсайдер Джез Корден со ссылкой на планы компании.

Корден также отметил, что Microsoft, вероятно, не ставит перед собой задачу увеличения продаж аппаратного обеспечения. Вместо этого компания сосредоточится на развитии программных платформ и сервисов, превратив Xbox в более открытую и доступную платформу. Это касается и эксклюзивных игр от внутренних студий Xbox, таких как Halo и Forza, которые будут доступны и на PlayStation.

Будущее поколение консолей Xbox, как предполагает Корден, будет ориентировано на нишевую аудиторию преданных поклонников, аналогичную пользователям портативной консоли Steam Deck. Компания также планирует привлекать новых пользователей с помощью доступных цен, распродаж и предложений для разработчиков, открывающих перед ними «большие возможности».