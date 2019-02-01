Новые CPU Intel позволят запускать игры в FullHD на тонких ноутбуках

Инсайдер WalkingCat опубликовал маркетинговые материалы Intel и партнёров, которые были запланированы для презентации процессоров Intel Tiger Lake одиннадцатого поколения.

Эти чипы предназначены для ноутбуков и планшетов, они должны получить встроенную графику нового поколения Iris Xe-LP, что позволит запускать игры на высоких настройках. Они также получат по 4 ядра и 8 потоков. Помимо этого, говорится о частоте до 4,8 ГГц на одно ядро и транзисторах нового типа SuperFin. Производство будет 10-нанометровым.

Также новым процессорам приписывают поддержку Wi-Fi 6 и Thunderbolt 4, хотя конкретная реализация зависит от производителя ноутбука. Также они могут получить отдельный модуль искусственного интеллекта, хотя пока неясно, будет ли он работать на GPU или получит выделенные ядра.

А вот так выглядят презентационные материалы Lenovo и HP:

Что касается игровой мощности, то ноутбуки на Tiger Lake, судя по ранним утечкам, могут запускать Battlefield 5 с разрешением FullHD и фреймрейтом не менее 30 FPS.

О сроках появления таких ноутбуков в продаже ничего не сообщается.