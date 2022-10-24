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Нейросеть Palette раскрасит чёрно-белые фото

В сети появился новый сервис на основе нейросети, который раскрашивает чёрно-белые фотографии. В перечне есть ряд предварительных настроек, которые можно использовать бесплатно. The GEEK протестировал новинку.

Как воспользоваться системой:

  • Перейдите на сайт Palette;
  • Нажмите на вкладку Upload Image;
  • Загрузите черно-белое фото;
  • Дождитесь окончания загрузки;
  • Выберите вариант фильтра и получите результат.

Вот так выглядят старые исторические фото в обработке:

Авраам Линкольн
Боксеры на военном корабле

А вот так выглядят варианты «раскрашивания» котёнка. Фото взято из сети.

Оригинал слева и чёрно-белая версия
Варианты от нейросети

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Источник:
The GEEK
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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