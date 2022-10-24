Нейросеть Palette раскрасит чёрно-белые фото

В сети появился новый сервис на основе нейросети, который раскрашивает чёрно-белые фотографии. В перечне есть ряд предварительных настроек, которые можно использовать бесплатно. The GEEK протестировал новинку.
Как воспользоваться системой:
- Перейдите на сайт Palette;
- Нажмите на вкладку Upload Image;
- Загрузите черно-белое фото;
- Дождитесь окончания загрузки;
- Выберите вариант фильтра и получите результат.
Вот так выглядят старые исторические фото в обработке:
А вот так выглядят варианты «раскрашивания» котёнка. Фото взято из сети.
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