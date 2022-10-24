Нейросеть Palette раскрасит чёрно-белые фото

В сети появился новый сервис на основе нейросети, который раскрашивает чёрно-белые фотографии. В перечне есть ряд предварительных настроек, которые можно использовать бесплатно. The GEEK протестировал новинку.

Как воспользоваться системой:

Перейдите на сайт Palette;

Нажмите на вкладку Upload Image;

Загрузите черно-белое фото;

Дождитесь окончания загрузки;

Выберите вариант фильтра и получите результат.

Вот так выглядят старые исторические фото в обработке:

Авраам Линкольн

Боксеры на военном корабле

А вот так выглядят варианты «раскрашивания» котёнка. Фото взято из сети.

Оригинал слева и чёрно-белая версия

Варианты от нейросети