СМИ: новая игра о Гарри Поттере выйдет в 2021-м

Известный журналист Джейсон Шрайер из Bloomberg сообщил новые подробности о будущей игре по вселенной Гарри Поттера. Новинка пока не была анонсирована официально, однако, по словам Шрайера, выйдет в конце 2021 года (точная дата пока не сообщается). В числе платформ заявлены PS5 и Xbox Series X. Возможно игра также появится на PC.

Проектом занимается студия Avalanche Software, которая ранее создавала игровые проекты Disney. Именно её сотрудники и подтвердили Шрайеру данные об игре.

Первоначально проект планировали показать на E3 2020, но из-за отмены мероприятия по причине пандемии презентацию отложили на неопределённое время. Ожидается, что теперь проект представят после ивента DC Fandome, который состоятся 22 августа.

Играть предстоит за волшебника (будет ли это сам Гарри Поттер или нет — неизвестно). В игре обещан большой открытый мир, который включает в себя школу магии Хогвартс и её окрестности.

Как отмечается, сама Джоан Роулинг не принимает участия в проекте. И это, похоже, оказывает позитивное влияние на проект, ведь автор не раз высказывала спорные мысли на ту или иную тему, постоянно вызывая гнев у читателей и поклонников магической вселенной. Разработчиков игры также смущают её публичные дискуссии.

К сожалению, пока нет других подробностей об игре.