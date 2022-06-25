Nothing Phone (1) стал доступен для предзаказа

Запустились предзаказы на Nothing Phone (1), который примечателен своей прозрачной задней панелью. Оформить его можно только в Индии через магазин Flipkart и по приглашению. Кстати, стоимость новинки еще не названа.

Официально представить Nothing Phone (1) должны 12 июля. Характеристики устройства все еще не раскрыты. Известно только, что у него будет процессор Snapdragon 778G+ и 8 Гб оперативной памяти. Главная фишка смартфона в его задней панели — она прозрачная, с светодиодными индикаторами, которые будут реагировать на уведомления.

Для оформления предварительного заказа нужно получить приглашение по электронной почте и заплатить $25. Дальше 12 июля в 9 часов вечера (по индийскому времени) нужно будет прийти в магазин и оплатить оставшуюся сумму (какую?).

Ситуация интересная, как и смартфон. Что-что, а заинтриговать бренд точно смог.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!