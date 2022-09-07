Xiaomi представила игровой ноутбук Redmi G Pro Ryzen Edition

Xiaomi анонсировала новый игровой ноутбук с длинным названием Redmi G Pro Ryzen Edition. Он основан на процессоре AMD, а вот графическая подсистема базируется на видеокарте NVIDIA GeForce. Такое сочетание становится всё более популярным.

Ноутбук оснащён 16-дйюмовым экраном с разрешением 2560 × 1600 пикселей, 100-процентным охватом цветового пространства sRGB, яркостью 500 нит и частотой обновления в 240 Гц.

Внутри установлен процессор Ryzen 7 6800H с восемью вычислительными ядрами и шестнадцатью потоками. Базовая частота — 3,2 ГГц с разгоном до 4,7 ГГц. Объём ОЗУ DDR5-4800 составляет 16 ГБ, постоянной памяти — 512 ГБ в виде твердотельного накопителя PCIe 4.0. За обработку видео отвечает карта GeForce RTX 3060 с 6 ГБ памяти.

Из портов отметим одиночный USB Type-C, три USB Type-A 3.2 Gen2, разъём USB Type-A 2.0, интерфейсы Mini DP 1.4 и HDMI 2.0, а также выход на наушники 3,5 мм и картридер SD.

Новинка работает под управлением Windows 11, стоимость составляет порядка 1090 долларов.

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