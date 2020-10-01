Nokia выпустила доступные умные телевизоры

Представители Nokia порадовали своих почитателей новыми умными телевизорами, которые можно будет найти в зарубежном онлайн-магазине Flipkart. Выбор техники велик: сразу шесть моделей выходят в продажу. Если кратко говорить о них, то самая младшая модель с диагональю 32 дюйма, получила разрешение HD. Более старшие модели, устройства с 43-дюймовой диагональю, уже имеют разрешение Full HD. А вот модели с 50, 55 и 65 дюймами способны воспроизводить видео в 4K Ultra HD.

Зато независимо от модели, умные телевизоры получили функции Micro Dimming и MaxBrite Display, что обеспечивает лучшую четкость и детализацию, а также более яркие цвета. Если говорить о звуковой составляющей, то модели с 32 и 43 дюймовыми диагоналями получили динамики мощностью 24 Вт. Что касается умных телевизоров с поддержкой 4К, то здесь речь идет о мощности динамиков в 48 Вт.

Работают все представленные устройства на ОС Android TV 9.0, имеют поддержку голосового помощника Google Assistant, встроенный плеер Chromecast и умеют загружать приложения непосредственно из Google Play. На ПДУ можно найти кнопки запуска Netflix и прочих предусмотренных сервисов.

Младшие модели работают на SoC с Cortex-A53 и наделены графическим ускорителем Mali 470 MP4. Также отметим наличие 1,5 ГБ ОЗУ+8 ГБ ПЗУ. А вот старшие модели оснащены 2 ГБ ОЗУ+16 ГБ ПЗУ. Если говорить о цене, то несмотря на пессимистичные прогнозы в 300 долларов, младшая модель оценена в 180 долларов. Телевизор с диагональю 43 дюйма можно приобрести за 315 долларов. Самым дорогим стала модель с 65-дюймовой диагональю, ценник которой доходит до 815 долларов. Старт продаж назначен на 15 октября.