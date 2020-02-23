Nokia готовит смартфон с камерой на 108 Мп

Около года назад представители Nokia решили всех удивить, выпустив смартфон с пятью камерами. Им стала модель Nokia 9 PureView, которая в купе с пятью камерами могла порадовать пользователя технологией Light. Смысл технологии был основан на получении снимка при взаимодействии всех пяти камер одновременно. Как ни странно, но данная технология почему-то «не зашла» пользователям и Nokia 9 PureView так и остался единственным устройством с этой технологией.

Но представители Nokia решили не оставлять свои начинания на полпути, а поэтому есть вероятность, что где-то в третьем квартале этого года, мы может стать свидетелями выхода еще одного устройства с таким же количеством камер, только уже без технологии Light. «В чем же смысл выпуска очередного пятикамерника», – спросит пользователь. На этот раз производитель хочет удивить нас количеством мегапикселей.

Есть вероятность, что таким устройством станет один из двух аппаратов: Nokia 9.1 и Nokia 9.2. Самые последние данные раскрывают нам главную изюминку устройства – разрешения камер. Итак, в этом аппарате нас ожидают: главный датчик на 108 МП, широкоформатный модуль на 64 МП, причем оба датчика идут с оптической стабилизацией. Дальше можно видеть «Телефотомодуль», датчик глубины и макрокамеру. Разрешение этих модулей держится пока в секрете.