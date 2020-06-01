Nintendo перестанет выпускать игры для смартфонов
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Новости

Nintendo перестанет выпускать игры для смартфонов

В эпоху развития смартфоностроения, большинство производителей игр начали уделять особое внимание этому сегменту. Так сделали и в Nintendo. За последнее время были выпущены такие игры, как Super Mario Run, Mario Kart Tour и Dr. Mario World. Но вот ожидания от такого взаимодействия с обладателями смартфонов не оправдались. И уже в начале мая было объявлено, что вряд ли теперь разработчики из Nintendo будут работать с мобильными платформами.

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Не так давно это подтвердил и сам руководитель компании Шунтаро Фурукава. В своем интервью одному зарубежному изданию сказал, что «Вряд ли мы будем выпускать приложения для мобильного рынка». Все это стало следствием пандемии коронавируса, когда прибыль компании резко снизилась.

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Если же говорить о самой компании и ее позиционирования своих продуктов, то сейчас больше всего прибыли создателям приносят различные ценовые модели игр. Например, подписка или разовая покупка, что не раз демонстрировалось в играх Mario Kart Tour и Super Mario Run. Более того, игры от Nintendo лучше работают с контроллерами, чем с устройствами с сенсорным экраном.

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