Nintendo eShop перестал работать в России

Компания Nintendo сообщает, что онлайн-магазин eShop для консоли Nintendo Switch в России временно переходит в режим «технического обслуживания».

В связи с тем что используемый в Nintendo eShop платежный сервис приостановил обработку платежей в рублях, Nintendo eShop для Nintendo Switch в России временно переводится в режим технического обслуживания. Сообщает Nintendo

Ко всему этому было добавлено, что Nintendo будет следить за ситуацией на рынке и принесла извинения перед игроками.

Если сейчас попробовать зайти в российскую версию eShop с Nintendo Switch, то появится сообщение, что магазин недоступен. Поэтому игроки по всей России не только не могут пополнять баланс кошелька, но и загрузить ранее приобретенные игры. Однако если в настройках сменить регион, то попасть в eShop станет всё-таки возможно.

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